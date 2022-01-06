Столичные следователи рассказали, как работники автошкол подстрекают к даче взяток

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску информирует о том, что в последние годы участились случаи подстрекательства к даче взятки должностным лицам автошкол и государственной автомобильной инспекции за благоприятное решение вопроса о сдаче внутреннего экзамена и экзамена в ГАИ на получение права управления транспортными средствами. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по городу Минску.

Так, Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета в 2020 году проведено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки двух работников районной организационной структуры ДОСААФ. Мужчины подстрекали учеников автошколы к даче взятки руководству ДОСААФ, а также должностным лицам УГАИ МВД за успешную сдачу экзаменов без проверки теоретических знаний и практических навыков вождения. Получив деньги от четырех граждан, потратили их на собственные нужды. В отношении обоих фигурантов судом Фрунзенского района постановлен обвинительный приговор.

Аналогичное уголовное дело окончено следователями Советского (Минска) районного отдела Следственного комитета. Должностное лицо одной из автошкол района при пособничестве 35-летнего жителя столицы получил взятки от 6 учеников за успешную сдачу внутреннего экзамена. Уголовное дело направлено прокурором в суд.

Благодаря тому, что в обоих случаях ученики автошколы, передавшие денежные средства, добровольно заявили об этом и активно способствовали раскрытию преступления, они были освобождены от уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.431 УК, санкция которой предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета расследуются два аналогичных уголовных дела. Инструктор автошколы и мастера производственного обучения другой автошколы подстрекали учеников к даче взятки должностным лицам автошкол и УГАИ МВД. Будет дана правовая оценка действиям и самих учеников, передавших деньги этим лицам. -0-