Столичный провизор подделывал медрецепты для личных нужд

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 39-летний мужчина обвиняется в подделке медицинских рецептов для приобретения препаратов с прегабалином, сообщили БЕЛТА в СК.

"Согласно материалам дела, в феврале 2019 года мужчина устроился на работу в одну из аптек столицы провизором. Во время бесед с представителями фармацевтических компаний он просил передать ему по возможности незаполненные рецептурные бланки, но обязательно с наличием штампа медицинского учреждения и печати врача, - рассказала официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская. - После получения бланков он вносил в них фамилии вымышленных пациентов, наименования и дозировки лекарств". В течение трех месяцев в аптеках Минска и Борисова обвиняемый приобрел для собственного употребления медпрепараты по 21 поддельному рецепту.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.380 УК (подделка официального документа, использование заведомо подложного документа, совершенное повторно). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В отношении представителей фармацевтических компаний выделены материалы из уголовного дела и направлены в милицию для проведения проверки.-0-