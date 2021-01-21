Столичными оперативниками у нелегалов изъято более тонны стеклоомывающей жидкости

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники районных отделов по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Минска в ходе проверочных мероприятий в различных районах столицы обнаружили нелегальных сбытчиков стеклоомывающей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что жители Минска и Минского района осуществляли скупку "омывайки" на одном из рынков с дальнейшей целью сбыта на МКАД. Со слов задержанных, стеклоомывающую жидкость они приобретали по Br2,60 - 5 за бутылку, а продавали по Br5 - 10. Приобретенную продукцию хранили у себя в автомобилях. Сотрудники милиции изъяли у нарушителей около 1140 л жидкости. Ее общая стоимость составила около Br1000", - рассказали в ГУВД.

Известно, что некоторые из задержанных ранее уже привлекались к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

В отношении граждан по факту незаконной предпринимательской деятельности составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч.1-1 ст.12.7 КоАП Беларуси.-0-