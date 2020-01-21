Столярный цех горел в Волковысском районе

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе спасатели ликвидировали пожар в столярном цехе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в столярном цехе на территории предприятия в деревне Яново ночью 21 января сообщил сторож. На место выехали расчеты спасателей, а также службы взаимодействия.

Происходило открытое горение внутри металлического ангара, где и располагается цех. На ликвидацию пожара потребовалось около получаса. Огнем поврежден сам ангар, находящийся внутри станок, кроме того, уничтожено около 50 куб.м пиломатериалов.

Пострадавших нет. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.-0-