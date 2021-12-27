Результаты поиска

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По вашему запросу сербия отображено 1000 документов
Экономика
11:26 21.12.2021БУТБ и товарная биржа Сербии договорились о сотрудничестве ... Нови-Садской товарной биржи NSCOMEX (Сербия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ ... мы предоставим предприятиям агропромышленного комплекса Беларуси и Сербии дополнительный инструмент для совершения экспортно ...
В мире
14:46 12.12.2021В Сербии произвели 2 млн доз вакцины "Спутник V" ... их будет произведено минимум 4 млн. Сербия стала первой страной в мире, которая ... . По словам Ненада Поповича, большинство сербов выбрали для вакцинации именно российскую ... вакцину. "У граждан Сербии есть огромное доверие к вакцине " ...
Спорт
11:21 11.12.2021Гандболистки Дании, Германии, Испании и Бразилии вышли в 1/4 финала ЧМ ... в двух группах. 1-я: Черногория - Россия, Франция - Сербия, Польша - Словения. Положение команд: Франция ... - 6, Россия - 5, Сербия - 4, Словения - 3, Польша, Черногория - по 0. 2-я: Румыния - Пуэрто ...
Лукашенко А.Г.
16:20 08.12.2021Лукашенко: Мы с тобой видели воочию! Когда бомбы сыпались на голову, когда ломали! Белград бомбили... Лукашенко: Что касается работы с Сербией, передайте Президенту (Александр Вучич. - Прим ... Лукашенко подчеркивает, что отношения Беларуси с Сербией, а также между народами и лидерами ... группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем.
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