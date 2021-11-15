Стрела автокрана упала на рабочего в Бресте

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего в Бресте. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел днем 12 ноября. По данным следствия, на площадке демонтировали телескопическую стрелу автомобильного самоходного крана. В это время в зоне грузоподъемных работ находился 53-летний слесарь-ремонтник. Он помогал в разборке конструкции. В результате обрыва строп стрела обрушилась на мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.
Следователи провели осмотр места происшествия. Изъята документация по охране труда, допрошены свидетели, назначен ряд экспертных исследований. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК. "Проводятся следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования", - добавили в СК.-0-