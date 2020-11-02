Стрелявший в начальника межрайотдела ГАИ пенсионер предстанет перед судом

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте завершено расследование уголовного дела по факту нападения пенсионера на начальника межрайонного отдела ГАИ, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел утром 27 июля. В кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ, который в тот день проводил прием посетителей, вошел 70-летний житель Брестского района. Мужчина достал пиротехническое устройство, направил его в сторону сотрудника милиции и несколько раз выстрелил. Милиционер оперативно среагировал на ситуацию, это помогло ему избежать ранения.

"Установлено, что обвиняемый в июле 2019 года привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и без договора обязательного страхования гражданской ответственности. Преступление он решил совершить из мести. В прошлом году он также из мести облил бензином на рабочем месте сотрудника отдела принудительного исполнения", - отметил представитель УСК.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у пенсионера психическое заболевание, из-за которого он во время совершения преступления не мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел из мести за выполнение служебной деятельности) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-