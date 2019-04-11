Стрелок из Дубровенского района приговорен к 20 годам усиленного режима

11 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который убил односельчанина и ранил подростка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Трагедия произошла вечером 6 октября 2018 года в деревне Застенки Дубровенского района. После распития алкоголя местный житель ранил из ружья 41-летнего мужчину и его 16-летнего пасынка, после чего скрылся на машине. О случившемся в милицию сообщили очевидцы события. Раненый мужчина скончался в машине скорой помощи. Правоохранители задержали подозреваемого через несколько часов.

Кроме того, во время следствия установлены и другие факты противоправной деятельности обвиняемого. Так, мужчина незаконно приобрел, хранил и носил боеприпасы, взрывчатые вещества, которые были обнаружены у него в доме во время обыска. Также выяснилось, что житель Дубровенского района угрожал применением оружия и стрелял в сторону знакомых, тогда никто не пострадал.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также он пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма. С обвиняемого в пользу потерпевшего подростка взыскано Br5 тыс.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-