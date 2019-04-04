Строители похитили на одном из предприятий Орши 9 т солярки

4 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Ряд уголовных дел возбужден в отношении пяти строителей за хищение солярки на оршанском предприятии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Вскрыть хищения удалось во время проверки ОБЭП Оршанского РУВД. Как оказалось, рационализаторскую схему экономии топлива разработали и внедрили работники двух бригад строительных организаций из Жлобина, трудившиеся на одном из предприятий города. Для восьмичасовой работы на тяжелой технике трем мастерам и двум машинистам-экскваторщикам ежедневно выделялся определенный объем горючего. Благодаря рачительному отношению им удавалось экономить ценный ресурс. Излишки предприимчивые дельцы по договоренности сбывали частным организациям: по топливной карте предприятия за наличный расчет заправляли машины клиентов. Таким образом мужчины за январь-февраль похитили более 9 т солярки.

В отношении всех пяти участников преступной схемы возбуждено одиннадцать уголовных дел.-0-