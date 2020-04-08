Строительный магазин горел в Большой Берестовице

8 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар во дворе строительного магазина в Большой Берестовице, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 7 апреля на номер 101 от хозяйки строительного магазина поступило сообщение о пожаре на территории торговой точки по улице Ленина в райцентре.

Подразделения МЧС ликвидировали возгорание и не дали пламени распространиться. Огонь повредил обшивку наружной стены магазина, находящиеся под металлическим навесом стройматериалы, а также утеплитель наружной стены рядом расположенного жилого дома. Люди не пострадали.

Причиной пожара могло стать неосторожное курение грузчика магазина.-0-