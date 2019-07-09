Стройфирма в Минске обвиняется в хищениях при капремонте

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческая фирма экономила на капитальном ремонте жилья в Минске за счет некачественного выполнения работ, несоблюдения технологии и приобретения более дешевых материалов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Финансовая милиция установила факт хищения бюджетных средств в крупном размере столичной коммерческой структурой. На основании договоров, заключенных с управлением ЖКХ одного из районов Минска, выполняла в 2017-2019 годах строительно-монтажные работы по капремонту домов, в том числе по замене кровельного материала.

По указанию директора работники фирмы не соблюдали технологию: вместо двух новых слоев кровельного материала укладывали только один - поверх старого слоя. Кроме того, использовались дешевые материалы, не предусмотренные сметной документацией. При этом в акты выполненных работ включались материалы согласно установленным нормативам и технологии производства, которые заказчик оплачивал из средств, выделенных по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы.

Из-за нарушения технологического процесса реальный срок службы кровли сокращается. Что в дальнейшем повлекло бы необходимость повторного ремонта и дополнительных затрат из бюджета.

По факту мошеннических действий в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено три уголовных дела.

По предварительной оценке, сумма ущерба составила Br20 тыс. Следствие продолжается.-0-