Сцена ревности в Молодечно закончилась поножовщиной

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отделение реанимации молодечненской больницы попал 56-летний горожанин с ножевыми ранениями, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Вечером компания из четырех человек распивала спиртное. На почве ревности возник конфликт, трагическая развязка которого произошла во дворе частного дома. Чтобы разобраться в ситуации без присутствия дам, двое мужчин вышли на улицу, где 40-летний мужчина нанес оппоненту два удара ножом в поясничную область и живот. Бригаду скорой помощи на место инцидента вызвала хозяйка дома.

Вероятное орудие преступления - кухонный нож - сыщики нашли на приусадебном участке. Подозреваемого задержали и доставили для разбирательства в РОВД. В его крови было более 3 промилле алкоголя. Ранее безработный житель Молодечно неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

Злоумышленник признал вину. По его словам, он приревновал сожительницу к потерпевшему, который стал оказывать ей знаки внимания. Выходя из дома на разговор, подозреваемый не исключал того, что соперник может оказаться сильнее, поэтому взял в руки нож как аргумент в свою пользу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 УК "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения", виновнику грозит до восьми лет лишения свободы, он заключен под стражу.-0-