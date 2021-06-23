Студент БГМУ - администратор Telegram-канала призывал медиков к увольнению

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении администратора деструктивного Telegram-канала, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В ноябре прошлого года сотрудниками ГУБОПиК МВД в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан 21-летний молодой человек, учащийся 4-го курса Белорусского государственного медицинского университета.

"Установлено, что обвиняемый в августе прошлого года создал специализированный Telegram-канал "Белые Халаты". Целью ресурса является воздействие на сознание и волю работников здравоохранения и медицины Республики Беларусь, а также учащихся и преподавателей медицинских учреждений образования страны", - отметили в СК. На канале размещались призывы к массовому увольнению медработников, некачественному оказанию медицинской помощи и участию в протестах и забастовках, публикации о поддержке проводимых незаконных массовых мероприятий медработниками, способах противодействия действующей власти, а также сообщения, дискредитирующие сотрудников правоохранительных органов.

"Добыты неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Фигурант неоднократно распространял различные материалы на управляемом им Telegram-канале, используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, а также ослабление в обществе чувства патриотизма. При этом размещаемая информация всегда была непосредственно обращена к читателям", - уточнили в СК.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый совершал эти действия по предварительному сговору с иными лицами, личность которых устанавливается. Им двигали корыстные побуждения - стремление получить материальную выгоду.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-