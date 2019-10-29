Студент из Горок угнал машину, чтобы не опоздать на занятия

29 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Студент из Горок угнал в Орше машину, чтобы не опоздать на занятия, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Курьезная история произошла 20 октября. Студента 2-го курса Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках весело провести время в Витебске позвал знакомый, в распоряжении которого была личная машина. Весь воскресный день парни катались по городу в поисках приключений и приятных знакомств. Вечер продолжился на малой родине владельца авто - в Орше. Праздник жизни закончился с последним литром бензина, после чего оршанец как настоящий друг довез приятеля до вокзала. Там выяснилось, что в одиннадцатом часу вечера добраться из Орши к утру понедельника до Горок весьма проблематично.

Тяга к знаниям подтолкнула студента к преступлению. Парень присмотрел Volkswagen и уехал на нем в Горки. Чтобы сбить с толка правоохранителей, он оставил в машине пару бутылок от безалкогольных напитков, а в качестве превентивной меры от кинологов щедро обсыпал салон перцем, не учтя наличия многочисленных камер наблюдения, по которым его и нашли.

На занятия предприимчивый студент успел, но расплата будет высока. В соответствии с ч.1 ст.205 УК Беларуси ее определит суд.-0-