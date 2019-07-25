Студент из Конго откусил новополочанину часть подбородка

25 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке студент из Конго причинил телесные повреждения 28-летнему местному жителю, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Выяснилось, что двое африканцев, слушателей подготовительного отделения Полоцкого госуниверситета, проводили вечер в компании новополочанки. В какой-то момент между одним из парней и девушкой возник конфликт. Его свидетелем стал случайный прохожий, который заступился за соотечественницу. Во время возникшей драки уроженец Конго откусил нижнюю часть лица оппоненту.

После произошедшего африканцы и их знакомая поспешили скрыться. Для этого они вызвали такси, но водитель отказался их везти. Тогда девушка принялась громить автомобиль. Компанию задержали правоохранители.

В настоящий момент для дачи правовой оценки действиям 33-летней новополочанки материалы направлены в Следственный комитет. По факту причинения травм мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-