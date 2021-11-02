2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент из Минска выманивал у подростка деньги под угрозой уголовного преследования. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Со своей жертвой молодой человек познакомился в интернете, когда откликнулся на объявление о продаже электронной сигареты. Увидев перед собой несовершеннолетнего продавца, покупатель представился сотрудником милиции, забрал у него парогенератор и пригрозил ответственностью. Продолжив общение с другого аккаунта, узнал, что подросток проходил свидетелем по уголовному делу о поджоге и решил использовать сведения в преступных целях. Для этого проверенным способом представился сотрудником правоохранительных органов и пообещал возобновить расследование в отношении парня, если тот не передаст $1 тыс.", - рассказали в МВД.

Оперативники столичного уголовного розыска установили личность псевдомилиционера. Им оказался 21-летний студент из Минска, которого на днях задержали.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело.-0-