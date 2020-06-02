Студент из Туркменистана пытался ограбить магазин в Барановичах

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах студент из Туркменистана пытался ограбить магазин, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Ночью 31 мая на пульт наблюдения Барановичского отдела Департамента охраны поступил сигнал из объекта торговли. Прибывшая на место группа задержания не обнаружила внешних повреждений здания и дверей. В торговом зале были разбросаны товары и повреждены панели ПВХ, закрывающие вентиляционную шахту.

Милиционеры пустили по следу служебную собаку. На чердаке магазина пес обнаружил мужчину. Им оказался 27-летний студент одного из учебных заведений Барановичей. Молодой человек проник в торговый зал через вентиляционную шахту, пытался вскрыть кассовые аппараты и похитить выручку в размере Br464. Однако довести задуманное до конца не удалось - сработала охранная сигнализация.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. Подозреваемый задержан.-0-