28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске студент стал фигурантом уголовного дела за оскорбление декана и призыв к забастовке. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Утром 26 октября студент столичного вуза вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие, и начал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы.

В итоге милиционеры задержали 21-летнего инициатора акции. По его словам, накануне в Telegram-канале с ним связался неизвестный и предложил сагитировать учащихся к забастовке. После согласия молодому человеку выслали текст выступления и попросили удалить переписку.

Следователи дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.-0-