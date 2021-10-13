Студента БрГТУ задержали за ложное сообщение о бомбе

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали студента за ложное сообщение о минировании общежития, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД.

Сегодня утром из Брестского государственного технического университета правоохранителям поступил звонок: во время учебного стрима неизвестный в ленте комментариев сообщил о взрывном устройстве в общежитии, где проходило мероприятие.

На место выехали экстренные службы. Были приняты необходимые меры безопасности. Сообщение об опасности оказалось ложным.

В течение часа оперативники областного управления по противодействию киберпреступности установили автора поста. Выяснилось, что пошутить таким образом решил 21-летний четверокурсник этого же университета. Брестчанина задержали. Его действиям будет дана правовая оценка. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение.

В МВД напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности уголовная ответственность наступает с 14 лет. Виновный обязан возместить затраты госструктур (субъектов хозяйствования) по предотвращению несуществующей угрозы и расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий и организаций.-0-