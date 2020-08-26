26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Студента гомельского вуза задержали с крупной партией психотропов. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале.

21-летнего жителя областного центра задержали возле Давыдовского кладбища в Гомеле. Молодой человек успел сделать несколько закладок психотропов. Также у него нашли запрещенный продукт, расфасованный в пакетики по 200 и 50 гр.

"В комнате общежития учебного заведения, где проживал задержанный, оперативники нашли еще два свертка с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP. Его вес составил 290 гр. Там же были изъяты весы, пустые полиэтиленовые пакетики, лента-скотч и другие аксессуары", - отмечается в сообщении.

Молодой человек признался, что приобретал наркотики в одном из наркомаркетов. Иногда за товаром ездил в Минск. "Часть психотропов он сбывал с дисконтом другим оптовым распространителям, остальное самостоятельно фасовал в общежитии и делал закладки", - сказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.-0-