Студентка ЕГУ из Беларуси погибла в Вильнюсе

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентка второго курса постоянной формы обучения программы "Медиа и коммуникация" ЕГУ белоруска Виктория Гринкевич погибла 18 мая в результате несчастного случая в Вильнюсе. Такая информация размещена на сайте Европейского гуманитарного университета, сообщает БЕЛТА.
Начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил, что девушка является белоруской. "Посольство Беларуси в контакте с правоохранительными органами Литвы осуществляет необходимые процедуры", - сказал он.
Вильнюсский комиссариат полиции занимается расследованием обстоятельств трагедии.-0-
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