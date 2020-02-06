Студенты катались на каршеринговом автомобиле с открытыми дверями по пляжу Минского моря

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты 5 февраля катались на каршеринговом автомобиле с открытыми дверями по пляжу Минского моря. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Необычную картину увидели очевидцы. По территории пляжа №5 Минского моря ехал автомобиль с открытыми дверями и танцующими пассажирами. Эту ситуацию засняли и направили видео в каршеринговую компанию. Ее представители обратились с заявлением в УВД Миноблисполкома.
Прибывшие сотрудники ГАИ застали компанию на месте происшествия. Как выяснилось, таким образом иностранные студенты столичного вуза праздновали день рождения одного из друзей.
За нарушение правил перевозки пассажиров водитель автомобиля был привлечен к административной ответственности.-0-