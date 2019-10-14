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14 октября 2019, 17:26

Суд Березовского района огласил приговор по делу о ДТП с пятью погибшими

Фото из архива
Фото из архива

14 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Березовского района сегодня огласил приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, который пьяным устроил смертельное ДТП, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Житель Белоозерска, будучи пьяным, днем 7 июля сел за руль автомобиля Mercedes. Помимо него, в машине, оборудованной четырьмя посадочными местами, находились еще девять человек. Путь пролегал по гравийной дороге, по которой легковушка ехала со скоростью около 90 км/ч. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось в технический канал ГРЭС и ушло под воду. Из тонущего автомобиля смогли выбраться пять человек, еще пятеро погибли: 21-летний парень, 33-летняя женщина, девятилетние мальчик и девочка, четырехлетняя малышка.

Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.317 (нарушение ПДД и эксплуатации транспорта пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) УК. Он приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. На пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

"Свою вину мужчина признал, однако его слова и действия не говорили о раскаянии. По словам свидетелей, перед аварией он отдыхал в компании до шести утра, пил спиртное. Уже ближе к полудню сел за руль. В тот день в состоянии опьянения управлял автомобилем не менее трех раз, подвергая опасности других людей. В совокупности всего - был пьяным, допустил перегруз машины, выбрал небезопасную скорость и проигнорировал просьбу пассажиров о ее снижении, ранее лишался прав за пьяное вождение - и тяжести наступивших последствий, гособвинение настаивало на самом строгом наказании", - отметила помощник прокурора Березовского района Диана Климович.

Кроме того, суд постановил в счет компенсации морального вреда взыскать в пользу двух потерпевших - брата погибшей женщины и матери погибшего парня - с владельца Mercedes (отца обвиняемого) в общей сложности Br25 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

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