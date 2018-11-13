Суд Каменецкого района начнет рассмотрение дела о сбыте экстази гражданином Польши

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Каменецкого района сегодня начнет рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Польши, обвиняемого в незаконной поставке на территорию Евразийского экономического союза особо опасных психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Канал незаконной поставки психотропов из Евросоюза вскрыт и пресечен в первой половине текущего года. Недалеко от белорусско-польской границы сотрудники Брестской таможни совместно с представителями областного управления КГБ и УВД облисполкома задержали 56-летнего гражданина Польши. Мужчина пытался сбыть более 300 таблеток экстази.

Была установлена его причастность к неоднократному перемещению через границу особо опасных психотропных веществ. Ранее фигурант, находившийся в поле зрения правоохранителей, уже был уличен во ввозе на территорию Беларуси таблеток МДМА с содержанием в своем составе особо опасного психотропного вещества.

Иностранец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.328-1, ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК.-0-