Суд Кобринского района приговорил к 9 годам колонии потребителя и сбытчика наркотиков

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказался мужчина 1996 года рождения. Без цели сбыта он приобрел 4,06 г марихуаны, которую перевез в автомобиле матери и хранил дома. Вещество было изъято 6 сентября 2020 года во время обыска. Также молодой человек купил 4,14 г марихуаны, которую потом продал. Помимо этого он для сбыта приобрел не менее 2,7 кг марихуаны и не менее 1,45 г смеси, в составе которой было это же растительное вещество. Оперативникам стало известно и то, что 5 сентября фигурант в квартире знакомого приготовил гашишное масло. Одну часть употребил, другую оставил для продажи. Тогда же он сбыл хозяину квартиры почти 2 кг марихуаны, а оставшееся хранил и перевозил в машине.

Суд признал молодого человека виновным по ч.ч.1 и 3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков). Он приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется уплатить штраф в 100 базовых величин (Br2,9 тыс.).

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-