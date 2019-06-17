Суд Кобринского района приговорил россиянина к 5 годам за поставки в РФ "санкционки"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района вынес приговор организатору поставок санкционной плодоовощной продукции из Западной Европы через Беларусь в Россию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса в отношении российского гражданина возбудили в 2018 году. Обвиняемый руководил в Кобрине частным предприятием "ЭлитОвощТорг-транс". При детальном изучении деятельности предприятия было установлено, что оно занимается реэкспортом в Российскую Федерацию санкционной продукции. Незаконный бизнес строился на приобретении за рубежом польских яблок и турецких томатов, их официальном ввозе в Беларусь с уплатой необходимых таможенных платежей и последующей доставкой фруктов и овощей на один из московских рынков. При этом в бухгалтерском учете кобринского предприятия отражалась реализация этой продукции за наличный расчет на белорусских рынках.

Только за 2016-2017 годы и первый квартал 2018 года "ЭлитОвощТорг-транс" переправил в Россию более 1 тыс. большегрузных 20-тонных автомобилей санкционной продукции. В результате частному предприятию были доначислены налоги в размере свыше Br2,5 млн.

Директор ИЧТУП "ЭлитОвощТорг-транс" признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет. По приговору суда конфискован легковой автомобиль "Мерседес", шесть грузовых машин и четыре полуприцепа.

В процессе предварительного расследования в бюджет поступило более Br1,5 млн в качестве возмещения неуплаченных налогов.-0-