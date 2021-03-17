Суд Лунинецкого района приговорил водителя к 8 годам колонии за ДТП с погибшими

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли два человека, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Авария случилась в прошлом сентябре. Фигурант сел пьяным за руль автомобиля. Вместо разрешенных 60 км/ч ехал со скоростью около 90 км/ч. На повороте водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне легковушки в тот момент были два пассажира, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате ДТП они получили серьезные травмы, от которых скончались.

Суд признал мужчину виновным в по ч.5 ст.317 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК. Он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также обвиняемый на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-