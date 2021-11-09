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09 ноября 2021, 18:46

Суд Минского района приговорил обвиняемую к 1,5 года ограничения свободы за оскорбление сотрудника ОВД в Telegram

Фото из архива
Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 47-летней фигурантки, которой инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как установлено, женщина с помощью своего мобильного телефона iPhone 7 разместила в общедоступном Telegram-канале под публикацией в отношении бойца специального назначения внутренних войск МВД оскорбительный комментарий. В нем была ненормативная лексика и явно негативная оценка потерпевшего.

В суде обвиняемая признала вину в полном объеме и раскаялась.

Суд назначил фигурантке наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Средство совершения преступления - iPhone 7 - безвозмездно изъято в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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