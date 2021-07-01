Суд Мостовского района защитил права уволенного работника и взыскал в его пользу почти Br2 тыс.

1 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Мостовского района защитил права уволенного работника. Взысканы выплаты, причитающиеся при увольнении, и средний заработок за задержку окончательного расчета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.
Мужчина с марта 2016 года по апрель 2021 года работал бетонщиком в одной из строительных организаций района. В день увольнения работодатель не произвел причитающиеся при этом выплаты. Мужчина обратился в суд.
Суд посчитал иск подлежащим удовлетворению. С организации в пользу бывшего работника взысканы выплаты, причитающиеся при увольнении, средний заработок за задержку окончательного расчета при увольнении и средний заработок за задержку выплаты выходного пособия на общую сумму более Br1,9 тыс.
Решение не обжаловано и вступило в законную силу.-0-