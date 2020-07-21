Суд начал рассмотрение иска бизнесмена Игдеджи к Цепкало

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в суде Первомайского района Минска началось предварительное судебное слушание по гражданскому иску бизнесмена, главы ассоциации "Турецкий капитал" Седата Игдеджи к Валерию Цепкало, передает корреспондент БЕЛТА.

Ответчик или представитель ответчика в суд не явились. Седат Игдеджи попросил допустить к участию в заседании своего адвоката Олега Стоцкого.

Судья зачитала ходатайство Валерия Цепкало, которое поступило в суд. В нем он просил провести повторное предварительное судебное заседание. Суд решил провести предварительное заседание сегодня в отсутствии ответчика.

Адвокат начал зачитывать цитаты Цепкало из его стрима на YouТube. Он в частности указал, что обвинение Седата Игдеджи Валерием Цепкало в мошенничестве не соответствует действительности.

Ранее бизнесмен Седат Игдеджи подал в суд на Валерия Цепкало. В его заявлении говорилось, что 7 июля во время стрима Цепкало при ответах на вопросы сообщил не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию гражданина Республики Беларусь Седата Игдеджи. Имеются в виду высказывания Цепкало о бизнесмене, его компаниях, профессиональной деятельности и о том, что Игдеджи "кинул" сотни людей и сотни компаний" и "продолжает обманывать".

Игдеджи требует, чтобы Цепкало удалил видео со своего канала и выложил там опровержение со словами, что предыдущее видео удалено потому что не соответствует действительности. Также бизнесмен хочет, чтобы Цепкало оплатил государственную пошлину за подачу искового заявления.

Кроме этого, в июне для проведения доследственной проверки в МВД из Генпрокуратуры поступили материалы по заявлению Седата Игдеджи об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало.

До марта 2017 года Валерий Цепкало возглавлял администрацию Парка высоких технологий. В этом году он хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ЦИК не зарегистрировал Цепкало, как кандидата. В Центризбиркоме проинформировали, что он не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 тыс. достоверных подписей избирателей. Причина также в том, что в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

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