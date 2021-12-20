Суд над Дудниковым будет проходить в закрытом режиме

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над 21-летним гражданином Российской Федерации, проживающим в Минске, Егором Дудниковым будет проходить в закрытом режиме, подтвердили корреспонденту БЕЛТА в Мингорсуде.

Публично будет оглашена только резолютивная часть приговора.

Как сообщалось, Минский городской суд начал рассмотрение этого уголовного дела сегодня. Молодому человеку предъявлено обвинение по двум статьям УК Беларуси - ч.3 ст.130, ч.3 ст.361. Он находится под стражей.

По версии обвинения, Дудников с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским, умышленно совершил действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям.

Обвиняемый озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержащих призывы к воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и их должностных лиц, участию в массовых беспорядках и поддержке протестующих, финансированию экстремистской деятельности, а также угрозы в адрес представителей действующей власти. Кроме этого, Дудников стремился сформировать у граждан ненависть к силовому блоку, подстрекал к насилию и сопротивлению, отметили ранее в Следственном комитете.

Следствием зафиксированы доказательства, свидетельствующие о совершении Дудниковым с использованием этого же экстремистского Telegram-чата действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

"Со слов обвиняемого, тексты сообщений он придумывал самостоятельно, а главная его цель - способствовать свержению действующей власти", - подчеркнули в Следственном комитете.-0-