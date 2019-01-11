Суд над экс-замминистра здравоохранения Лосицким начался в Минске

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравченка, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.
Игорь Лосицкий обвиняется в получении взятки лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.430 УК), Владимир Кравченок - в получении взятки повторно, в особо крупном размере (ч. 2 и 3 ст.430 УК) и злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК). Оба обвиняемых признали вину.
Бывший замминистра находится под стражей. В отношении экс-главврача избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Это связано с тем, что Владимир Кравченок заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнил его условия в полном объеме. Он, в частности, возместил ущерб, уплатил весь доход, полученный преступным путем, изобличил свою преступную деятельность и других участников преступлений. Также известно, что он написал явку с повинной по одному эпизоду.
4 января Мингорсуд провел предварительное судебное заседание по этому уголовному делу.-0-
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