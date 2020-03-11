Суд над фигурантами коррупционного "дела банкиров" продолжается в Минске

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования продолжается в Минске. Сегодня в выездном заседании в суде Московского района столицы продолжится оглашение обвинений фигурантам, передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд 10 марта начал основное разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур.

За решеткой в зале суда 12 человек, которые содержатся под стражей. На свободе четверо. Среди них находящийся под подпиской о невыезде исполнительный директор ОАО "Банк БелВЭБ" Юрий Пономарев, которого обвиняют в получении $13 тыс., а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов. По домашним арестом находится представитель ООО "Мобильный сервис" Александр Бровка. Его обвиняют в передаче $13 тыс. и предоставлении выгоды имущественного характера на 1 тыс. фунтов стерлингов - как выяснилось в суде 10 марта, он оплатил услуги лондонского отеля Пономареву с семьей. Бровка и Пономарев подавали ходатайства о том, чтобы их дело было выделено в отдельное производство, однако суд не согласился с их доводами.

Также свое ходатайство на прошедшем заседании огласил и бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин. Он заявил, что во время судебного разбирательства будет озвучиваться информация, которая относится к государственным секретам. Поэтому он ходатайствовал о допросе себя, Сиводедова и иных, в том числе бывшего ранее начальником ДИН МВД Сергея Дорошко и бывшего в 2014-2018 годах министром связи и информатизации Сергея Попкова, в закрытом режиме. Ходатайство было оставлено без удовлетворения. Однако отмечено, что суд в любой момент может вернуться к этому вопросу.

Обвинения на заседании 10 марта были оглашены шести фигурантам. Это Бровка и Пономарев, а также председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович, замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреей Подгорный, представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара и экс-гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов.

По данным КГБ, который расследовал это крупное коррупционное дело, деньги передавались за заключение договоров. Всего только у взяткополучателей изъято свыше $1,65 млн, 62 тыс. евро и более 1 кг золота. Большая часть денег была получена работниками банковской сферы.-0-

Двух россиян обвиняют в передаче Втюрину свыше $180 тыс. Деньги граждане России передавали Втюрину за его содействие их фирме в заключении договоров с РУП "Белтелеком", следует из озвученного сегодня в суде обвинения.

Бизнесмен Томченко признал вину в даче взятки Втюрину Директор и учредитель фирмы "ТТ-Связьком" Владимир Томченко весной-летом 2015 года договорился с россиянином Владимиром Казанцевым, что нужно дать взятку тому, кто поможет фирме стать участницей подрядных торгов по модернизации техсредств в тюрьме №8.

Втюрин признал свою вину по коррупционному делу Втюрин обвиняется в получении не менее $9 тыс. от Томченко, $183 тыс.- от Казанцева и Горбачева. Кроме этого ему предъявлено обвинение в подстрекательстве Казанцева к даче взятки гендиректору "Белтелекома" Сиводедову.