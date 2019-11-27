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27 ноября 2019, 10:18

Суд над группой наркокурьеров начался в Гомеле

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27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле начался суд над группой розничных курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Первое судебное заседание проходит сегодня в суде Гомельского района. На скамье подсудимых 9 человек, из них пятеро несовершеннолетних.

Группу розничных курьеров интернет-магазина по продаже наркотиков сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома задержали в апреле текущего года. Среди них были также учащиеся профлицеев и колледжей областного центра.

Как сообщалось в МВД, готовые к продаже психотропы компания хранила по месту жительства одного из подростков в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. В сарае возле дома оперативники нашли полимерные свертки с особо опасным веществом альфа-PVP, электронные весы, респираторы и упаковочный материал для фасовки наркотиков. Еще одна доза этого же психотропа была обнаружена при личном обыске одного из подростков.

Были возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Четверо фигурантов дела проходят также по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники).

В МВД обращали внимание, что ранее некоторые несовершеннолетние также пытались стать "минерами" наркомаркета, однако оперативники пресекли его деятельность, когда юноши только договаривались о "трудоустройстве".-0-

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