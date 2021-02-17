Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 18 февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над топ-менеджерами ОАО "Белгазпромбанк" продолжится 18 февраля. Заседание назначено на 11.00, передает корреспондент БЕЛТА

Судебное разбирательство по уголовному делу началось сегодня. У защиты и обвиняемых была возможность подать ходатайства. Ходатайства защиты Бабарико были отклонены, одно удовлетворено частично. Адвокаты других обвиняемых ходатайств не подавали. Просьба Бабарико удовлетворена частично.

Также сегодня в суде начали зачитывать обвинение Бабарико.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров банка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-

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