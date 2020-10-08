Суд Новогрудского района обязал продавца вернуть деньги за проданный на презентации товар

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Новогрудского района защитил интересы покупателя и обязал продавца вернуть деньги и компенсировать моральный вред. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Жительница Новогрудского района в июле заключила с одним из обществ с ограниченной ответственностью договор купли-продажи товаров почти на Br4 тыс. Она приобрела массажную накидку, одеяло меховое, подушки диванные, а также сковороду и кастрюлю. Товар был оплачен с помощью кредита. Его оформили в банке, с которым у продавца было соответствующее соглашение.

Женщина приобрела товары на презентации, на которой представители продавца презентовали массажную накидку, рассказывали о разных видах и программах массажа. Дальше организаторы провели розыгрыш призов, один из них выиграла истец.

Ее отвели в другой зал. Во время составления договора купли-продажи отвлекали большим количеством вопросом, кроме того, так и не дали ознакомиться с инструкцией по эксплуатации массажного кресла, хотя в реальности оно оказалось массажной накидкой. Продавцы рассказали истице, что кресло можно приобрести в рассрочку на 36 мес со скидкой в 30%. В конце же оформления документов женщине объявили, что ей одобрен кредит. Времени на то, чтобы осознать, что это не рассрочка, ей дали. Продавцы объявили, что товар покупательнице доставят на дом.

"Уже дома истица осмотрела массажную накидку и решила ознакомиться с инструкцией самостоятельно. Выяснилось, что имеется ряд медицинских ограничений для ее использования, и при их наличии необходимо проконсультироваться с врачом", - рассказали в суде. В тот же день женщина решила вернуть товар, но продавец отказал ей. Она отправила ответчику претензию о расторжении договора купли-продажи. Однако на момент подачи искового заявления в суд ответа на нее так и не получила.

К слову, представитель ответчика на судебное заседание так и не явился, хотя о месте и времени рассмотрения дела был извещен надлежащим образом.

Решением суда договор купли-продажи расторгнут. Суд взыскал с ООО в пользу истца стоимость товаров - около Br4 тыс., а также денежную компенсацию морального вреда в размере Br200. Покупатель обязан вернуть приобретенные товары продавцу после того, как получит деньги.

Решение суда вступило в законную силу.-0-