Суд обязал салон выплатить клиентке компенсацию морального вреда за испорченные волосы

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска защитил права и законные интересы клиентки салона, взыскав в ее пользу компенсацию морального вреда за некачественное окрашивание волос, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Женщина сообщила суду, что 16 февраля ответчик, общество с ограниченной ответственностью, оказало ей парикмахерскую услугу - сложное окрашивание волос. После обесцвечивания и окраски волосы были сожженны, выпадали пряди, поэтому женщина отказалась оплачивать процедуру. Сейчас волосы безжизненны, требуют восстановления, а их длина местами значительно уменьшилась, так как волосы "сломались".

Истица указала, что обращалась к ответчику с требованием возместить моральный вред, оплатить лечение, реконструкцию волос и стрижку, но салон ей отказал, ссылаясь на якобы качественную услугу.

Суд, рассмотрев дело, обязал общество с ограниченной ответственностью выплатить клиентке компенсацию в размере Br300 и возместить судебные расходы - Br100.

С таким решением ответчик не согласился и подал апелляционную жалобу. Однако Мингорсуд оставил вердикт без изменения. При этом учитывались результаты экспертизы и мнения специалистов, вызванных на судебное заседание. Одна из них пояснила: мастер действительно допустил существенное нарушение, что и привело к повреждению волос.-0-