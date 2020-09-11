Суд обязал страховщика выплатить женщине возмещение в связи с болезнью

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска защитил права и законные интересы страхователя, взыскав в ее пользу сумму страхового возмещения и моральный вред, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

В декабре 2018 года между потребителем и страховой компанией был заключен договор добровольного страхования. Женщина застраховалась на год от несчастных случаев и заболеваний. Во время действия полиса в октябре-ноябре 2019 года она попала в больницу, где ей провели операцию.

Потребитель сообщила об этом страховщику и просила выплатить ей возмещение. Однако страховая компания отказала в связи с тем, что у нее якобы было снижение слуха в течение двух лет, то есть до начала действия договора. Вместе с тем, по словам страхователя, симптомы заболевания обнаружились только в 2019 году, до этого в медицинские учреждения из-за нарушения слуха она не обращалась. В суде это подтвердилось.

Женщина обратилась в Минское общество потребителей, которое и представляло ее интересы в суде.

После судебного рассмотрения дела это событие признано страховым случаем, а с ответчика в пользу истца взыскана сумма страхового возмещения в размере Br200, а также компенсация морального вреда - Br100.

Страховая компания подала апелляционную жалобу, в которой просила суд отменить это решение и отказать в удовлетворении иска. Однако судебная коллегия оснований для этого не нашла. Мингорсуд решение также оставил без изменения.-0-