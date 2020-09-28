Суд огласил приговор по делу о разбойном нападении на супругов в Ганцевичском районе

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ганцевичского района огласил приговор по уголовному делу о разбое с проникновение в жилище, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

События развернулись в июне в деревне Шашки. Ночью злоумышленник повредил москитную сетку, открыл оконную раму и забрался в один из домов. Хозяева в это время уже спали. Незваный гость ударил 60-летнего мужчину, а затем стал его душить, таща за собой по дому. Проснувшаяся от шума жена пыталась помочь мужу, однако фигурант ударил и ее. Преступник требовал у супругов денег, но, не получив желаемого, скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Свою вину фигурант признал частично. Суд же счел мужчину виновным по ч.2 ст.207 УК. Злоумышленник приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 200 базовых величин (1 БВ - Br27) штрафа.

По амнистии он освобожден от наказания в виде одного года лишения свободы.-0-