Суд огласил приговор по делу об обрушении трибуны в цирке шапито в Заславле

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района огласил судебное постановление по уголовному делу об обрушении трибуны в цирке шапито в Заславле, передает корреспондент БЕЛТА.

Бывший директор цирка признан виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 БВ, что составляет Br5,1 тыс. Гособвинитель запрашивала аналогичное наказание.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего: с цирка будут взысканы Br3 тыс. в счет материальной компенсации морального вреда и Br250 в счет возмещения расходов, понесенных при производстве по уголовному делу.

Вторая пострадавшая написала заявление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого. Еще до суда он компенсировал ей моральный вред. Были попытки уладить конфликт с матерью пострадавшего мальчика: мужчина предлагал денежную компенсацию, возил семью на новогоднее представление, но женщина решила отстаивать права сына в суде.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Как сообщалось, ЧП произошло 7 сентября 2017 года в крытом шатре цирка шапито. Перед началом циркового представления во время рассадки зрителей обрушились конструкции зрительской трибуны. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Медицинские работники диагностировали у 12-летнего мальчика перелом стопы, а у 62-летней жительницы Минского района - перелом крестца.

Первоначально бывший руководитель цирка обвинялся в совершении преступления по ч.1 ст.338 УК. Во время судебного разбирательства повторно назначались две экспертизы. Выводы последней, проведенной Центром судебных экспертиз БНТУ, легли в основу нового обвинения. По версии гособвинителя, директор цирка ненадлежащим образом исполнил свои служебные обязанности: были установлены купол и зрительские трибуны, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей. Вследствие допущенных нарушений требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ произошло разрушение трибун. В результате двум зрителям по неосторожности причинены менее тяжкие телесные повреждения. Вместе с тем, как следует из постановления, суд не нашел оснований для признания обвиняемого виновным по ч.1 ст.305 УК. Речь идет лишь о причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

Обвиняемый уверен, что трибуна была безопасной. Решение суда он будет обжаловать.-0-