Суд оправдал директора центра по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и ее сестру

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска оправдал по всем составам директора Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и ее сестру, передает корреспондент БЕЛТА.
Они признаны невиновными и оправданы за отсутствием в деянии состава преступления. Фигурантки освобождены из-под стражи в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
По версии обвинения, директор получила от свидетеля - главного тренера команды по инваспорту - $15 тыс. за заключение нового контракта по истечении действующего. Средства, как утверждалось, были переданы через сестру обвиняемой. Предложенная обвинением версия не нашла своего подтверждения в судебном заседании.-0-
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