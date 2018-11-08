Суд оштрафовал на 10 базовых минчанина, устроившего скандал педагогу

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска привлек к административной ответственности жителя Минска за совершение мелкого хулиганства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Мужчина на лестничной площадке в доме по ул.Уборевича устроил скандал в присутствии других граждан. Он назойливо приставал к педагогу-психологу одной из столичных школ, когда женщина обходила квартиры и собирала информацию обо всех детях закрепленного за ней участка (всеобуч). Мужчина пытался вырвать из ее рук тетрадь по всеобучу, хватал за одежду, вел себя агрессивно.

По решению суда минчанину предстоит выплатить штраф в доход государства в размере 10 БВ, что составляет Br245.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано.-0-