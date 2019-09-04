Суд освободил четырех сотрудников БГУИР от уголовной ответственности по делу о присвоении имущества

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска вынес постановление о прекращении производства по уголовному делу в отношении сотрудников Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, которых обвиняли в присвоении имущества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстали декан факультета компьютерного проектирования, два замдекана - факультета доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации и факультета компьютерных систем и сетей, а также замначальника центра международного сотрудничества вуза. Они обвинялись в том, что присвоили деньги учебного заведения, выданные в качестве аванса на командировочные расходы.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу о возможности прекратить производство по уголовному делу и освободить фигурантов от уголовной ответственности. Такое решение принято в связи со вступлением в силу постановления Совмина №176 от 19 марта 2019 года "О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках". Во внимание также принято, что обвиняемые совершили преступления, относящиеся к категории менее тяжких, учитывались характеристики личности, а также возмещение причиненного ущерба в полном объеме.

Обвиняемые освобождены от уголовной ответственности в связи с утратой деянием общественной опасности в соответствии со ст.87 УК.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-