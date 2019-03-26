Суд освободил от ответственности продавшего ружье 82-летнего жителя Ивенца

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Воложинского района освободил от уголовной ответственности 82-летнего жителя городского поселка Ивенец, который обвинялся в незаконных действиях в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Мужчина предстал перед судом после того, как продал жителю Смоленской области свое зарегистрированное ружье, которым давно уже не пользовался. Решением суда он освобожден от уголовной ответственности в соответствии со ст.87 УК, производство по делу прекращено. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена, арест, наложенный на имущество, снят.

Постановление суда не вступило в законную силу. Может быть подана частная жалоба или принесен частный протест в Миноблсуд через суд Воложинского района.-0-