Суд освободил от ответственности продавшего ружье 82-летнего жителя Ивенца

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Воложинского района освободил от уголовной ответственности 82-летнего жителя городского поселка Ивенец, который обвинялся в незаконных действиях в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Мужчина предстал перед судом после того, как продал жителю Смоленской области свое зарегистрированное ружье, которым давно уже не пользовался. Решением суда он освобожден от уголовной ответственности в соответствии со ст.87 УК, производство по делу прекращено. Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена, арест, наложенный на имущество, снят.
Постановление суда не вступило в законную силу. Может быть подана частная жалоба или принесен частный протест в Миноблсуд через суд Воложинского района.-0-
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