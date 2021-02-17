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17 февраля 2021, 15:07

Суд отказал защите Бабарико в снятии ареста с имущества его дочери

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд отказал защите Бабарико в снятии ареста с квартиры и гаража, принадлежащих на праве собственности Марии Ховарт - дочери Виктора Бабарико, передает корреспондент БЕЛТА.

Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил ходатайство об отмене ареста недвижимого имущества. В частности, речь идет о квартире и гараже в Минске, принадлежащих на праве собственности Марии Ховарт. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявленного ходатайства.

Судебное разбирательство по уголовному делу началось сегодня. 4 февраля прошло предварительное судебное заседание. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком, заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Во время предварительного судебного заседания установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с шестью обвиняемыми заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-

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