Суд по "делу банкиров" после перерыва продолжился в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня началось первое после перерыва судебное заседание по "делу банкиров", передает корреспондент БЕЛТА.

Верховный суд продолжает начатое 10 марта разбирательство. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек: восемь должностных лиц госорганов и банков, а также восемь представителей коммерческих структур. Незаконные вознаграждения связаны с поставками телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Сегодня в здании суда Московского района Минска проходит первое заседание после объявленного перерыва на несколько недель, допрашивают свидетелей.

Первым сегодня в суд был вызван Юрий Левданский, который примерно с ноября 2015-го работал директором компании "Мобильный сервис". Об этом ранее рассказывал один из обвиняемых - фактический руководитель фирмы Владимир Жилин, занимавший должность замдиректора по коммерческим вопросам. Жилину предъявлено обвинение в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс., задокументировано более 15 эпизодов передачи его денег фигурантам Касперовичу с Подгорным и Сиводедову. Он признает вину по всем эпизодам, как и Касперович с Подгорным. Передавала деньги сотрудница "Мобильного сервиса" Анна Турчина.

Юрий Левданский уже полтора года руководит фирмой, которая управляет "Мобильным сервисом". Он пояснил такую смену позиции тем, что "в законодательстве есть ограничение по вознаграждению директору". На суде Левданский указал, что ему знакомы обвиняемые Жилин, Покрышко, Бровка, Касперович и Сиводедов.

Свидетель ответил на вопросы гособвинителя, судьи и одного из защитников. Он рассказал о деятельности проектных менеджеров "Мобильного сервиса", одним из которых была Анна Турчина. По словам Левданского, проектные менеджеры компании занимались организацией заключения договоров на поставки оборудования, принимали решения об участии в тендерах. Премия менеджеров от прибыли по контракту составляла до 30%.

Премиальные деньги выплачивали в том числе наличными. "Бухгалтерия не велась, но расчеты вел Жилин", - сообщил Левданский. "Когда я пришел в компанию, насколько я знаю, выплаты были в том числе наличными. Мы от этой системы ушли - все выплаты стали поступать на карточку, примерно в 2016 году", - рассказал он. Свидетель добавил, что не знает о неподотчетных расходах фирмы. При этом предполагает, что премии выплачивались в долларах.

За менеджерами были закреплены определенные предприятия. В частности, Турчина отвечала за некоторые банки. Левданский заметил, что Турчина и некоторые другие менеджеры до прихода в "Мобильный сервис" работали в компании "Белсофт". При переходе в фирму они приводили своих клиентов, у Турчиной это был в том числе Нацбанк. По мнению Левданского, до прихода менеджеров из "Белсофта" контрактов с Нацбанком у "Мобильного сервиса" не было.

Владимира Жилина Юрий Левданский в ответ на вопрос одного из адвокатов охарактеризовал как мастера своего дела: "Человек, который пользуется моим безграничным уважением. Человек, который держит слово". Компания "Мобильный сервис", по мнению Левданского, "в Беларуси и ближнем зарубежье не имеет равных".

Как сообщалось, ранее Жилин рассказывал в суде, что проектный менеджер Турчина после прихода на работу в фирму поставила его в известность, что от суммы контракта нужно будет передавать 10% в Нацбанк. Деньги необходимо было отдавать наличными, и Жилин понимал, что это взятка. Ориентировочно, с его слов, разговор о 10% состоялся в 2011-2012 годах. Деньги для взяток Турчиной Жилин выдавал из обналиченной части прибыли фирмы. С работниками Нацбанка, которые получали деньги, по словам Жилина, он не был знаком.

Согласно обвинению, деньги от Жилина работники Нацбанка Феликс Касперович и Андрей Подгорный получали с весны 2012 по 2018 год. Первую взятку размером не менее $14,5 тыс. Турчина передала в апреле-мае 2012 года. Таких фактов задокументировано свыше десяти, суммы были разные - вплоть до $260 тыс. (столько Касперович получил в ноябре-декабре 2016-го). Всего им совместно с Андреем Подгорным по данным эпизодам получено не менее $500 тыс.-0-