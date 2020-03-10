Суд по "делу банкиров" с 16 обвиняемыми начался в Минске

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над фигурантами дела о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования начался сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В выездном заседании в суде Московского района Минска Верховный суд начал основное разбирательство по многочисленным фактам получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. Обвиняются в получении и передаче взяток 16 человек - 8 должностных лиц госорганов и банков, а также 8 представителей коммерческих структур.

За решеткой 12 человек, которые содержатся под стражей. Среди них Феликс Касперович, Андрей Подгорный, Сергей Сиводедов, Андрей Втюрин. Фото- и видеосъемку после начала заседания запретили.

Первому вопросы для установления личности судья задал Андрею Втюрину. Под стражей он находится с 21 апреля 2019 года, как и россиянин Виталий Горбачев.

Феликс Касперович содержится под стражей с 29 декабря 2018 года, как и Андрей Подгорный. Сергей Сиводедов под стражей с апреля 2019-го.

До назначения судебного разбирательство Пономарев и Бровко подали ходатайства о выделении уголовного дела в отношении них в отдельное производство. Бровко в ходатайстве указал, что данный факт с другими фигурантами не связан. По мнению Пономарева, рассмотрение его дела вместе с другими фигурантами "формирует неверное общественное мнение о соучастии с ними". Защитники Пономарева и Бровки поддержали ходатайство, гособвинитель же заявил, что не имеется оснований для выделения дела в отдельное производство. Суд в итоге оставил данные ходатайства без удовлетворения.

Андрей Втюрин после огласил свое ходатайство. Он заявил, что во время судебного разбирательства будет озвучиваться информация, которая относится к государственным секретам. Поэтому он ходатайствует о допросе себя, Сиводедова и иных, в том числе бывшего ранее начальником ДИН МВД Сергея Дорошко и бывшего в 2014-2018 году министром связи и информатизации Сергея Попкова, в закрытом режиме.

Гособвинитель сказал, что оснований в ходатайстве не приведено. Суд ходатайство Втюрина оставил без удовлетворения, "поскольку законных оснований о проведении закрытого судебного заседания не имеется". Однако отмечено, что суд в любой момент может вернуться к этому вопросу.

Как сообщалось, по данным КГБ, который расследовал данное крупное коррупционное дело, деньги передавались за заключение договоров. Всего только у взяткополучателей изъято свыше $1,65 млн, 62 тыс. евро и более 1 кг золота. Большая часть денег была получена работниками банковской сферы.

Председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович обвиняется совместно с замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андреем Подгорным в получении взяток в общей сумме не менее $868 тыс. Начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Игоря Кудасова обвиняют в получении не менее $30 тыс.

Директор Информационно-вычислительного центра Минфина Юрий Зданевич обвиняется в получении $82,5 тыс., начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка Алексей Милованов - $27 тыс., заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин - в получении $190 тыс. и в подстрекательстве к даче взятки.

Гендиректор "Белтелекома" Сергей Сиводедов обвиняется в получении взяток в сумме не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро, а исполнительный директор ОАО "Банк БелВЭБ" Юрий Пономарев - в получении $13 тыс., а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тыс. фунтов стерлингов.

Фактическому руководителю компании "Мобильный сервис" Владимиру Жилину предъявлено обвинение в даче взяток в общей сумме не менее $900 тыс. Совладелец и один из фактических руководителей ООО "Солидекс ПИ" и ООО "Солидекс" Сергей Покрышко обвиняется в передаче не менее $195 тыс., представитель ИИУП "АМТ-Груп Интернешнл" Михаил Пригара - $285 тыс., гражданин Латвии и совладелец СООО "ДПА" Сергей Шарков - не менее $53 тыс.

Россияне Виталий Горбачев и Владимир Казанцев, представители компаний "Смартлабс" и "УГМК-Телеком", обвиняются в даче взяток в сумме не менее $190 тыс.

Представителя ООО "Мобильный сервис" Александра Бровку обвиняют в передаче $13 тыс., а также в предоставлении выгоды имущественного характера на 1 тыс. фунтов стерлингов. Директору компании "ТТ-Связьком" Владимиру Томченко предъявлено обвинение в даче взятки в сумме не менее $9 тыс.

Досудебные соглашения были заключены с пятью обвиняемыми - Феликсом Касперовичем, Андреем Подгорным, Сергеем Сиводедовым, Михаилом Пригарой и с россиянином Владимиром Казанцевым. Они полностью признали свою вину. На предварительном судебном заседании в Верховном суде, которое прошло 12 февраля, к материалам дела было приобщено ходатайство защитницы Андрея Втюрина о рассмотрении дела в закрытом режиме. Судом ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Отвечая на вопросы о полноте выполнения досудебного соглашения, Феликс Касперович сказал, что, по его мнению, он полностью выполнил обязательства по нему, в частности практически сразу возместил денежные средства, которыми завладел. Андрей Подгорный в свою очередь сообщил, что им, кроме прочего, выдано имущество и деньги, в том числе личные сбережения. Михаил Пригара указал, что он рассказал о всех фактах преступлений, которые были ему известны. Сергей Сиводедов сообщил, что возместил денежные средства и изобличил деятельность Покрышко и Жилина. Владимир Казанцев, с его слов, дал показания по всем эпизодам, которые предъявлялись.

В феврале суд оставил фигурантам меру пресечения без изменений. В отношении Втюрина, Горбачева, Жилина, Зданевича, Казанцева, Касперовича, Кудасова, Милованова, Подгорного, Покрышко, Пригары, Сиводедова это заключение под стражу.

В отношении Бровко - домашний арест, в отношении Пономарева и Томченко - подписка о невыезде и надлежащем поведении, в отношении Шаркова - залог.-0-