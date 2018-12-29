Суд по делу о гибели студентки от передозировки начнется в Минске 2 января

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска 2 января приступит к рассмотрению уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденном после гибели от передозировки 19-летней студентки в Минске. Информацию об этом на своей странице в Facebook разместила пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова, сообщает БЕЛТА.

Обвиняемыми по делу проходят семь человек. "У всех ч.1 ст.328 УК", - проинформировала Юлия Ляскова. Речь идет о незаконных без цели сбыта изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщалось, вечером 4 августа компания из восьми человек, четверо из которых несовершеннолетние, собралась в квартире, где проживала студентка. Родителей девушки дома не было. Накануне, 3 августа, неустановленное лицо сбыло молодым людям особо опасное психотропное вещество с использованием закладки. Оно было расфасовано в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по две капсулы с наркотиком внутри. По одной молодые люди употребили сразу. Спустя некоторое время девушке стало плохо, ее гости вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, она скончалась. Сообщение о смерти поступило в оперативно-дежурную службу Первомайского РУВД Минска. Обстоятельства гибели студентки устанавливал Первомайский районный отдел СК. Назначался ряд экспертных исследований.-0-