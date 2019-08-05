Суд по делу о нападении в столбцовской школе начнется 19 августа

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу о нападении в школе в Столбцах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Минский областной суд начнет разбирательство по уголовному делу 19 августа. Рассмотрение будет проходить в закрытом режиме. Молодому человеку 2003 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1, 6, 13 ч.2 ст.139 (убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч.1 ст.14 и п.п.1, 6, 10, 13 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса.

В пресс-службе Верховного суда пояснили, что по делам о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 16-летнего возраста, а также в интересах обеспечения охраны охраняемой законом тайны допускается разбирательство уголовного дела в закрытом судебном заседании. Поскольку в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, обвиняемый не достиг этого возраста, а в материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья, которые составляют врачебную тайну, уголовное дело подлежит рассмотрению в закрытом судебном заседании.

Трагедия в средней школе №2 города Столбцы произошла 11 февраля. Ученик 10-го класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса. Они скончались на месте происшествия. Как ранее сообщало следствие, подросток руководствовался хулиганскими мотивами и незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику. Тот получил ссадину. После убийства в коридоре он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии. Затем школьник спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия. По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.-0-