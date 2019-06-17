Суд по делу об убийстве бизнесмена в Березино начнется 1 июля

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу об убийстве бизнесмена в Березино, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Дело будет рассматривать Минский областной суд. Судебное разбирательство начнется 1 июля в 10.00.

Обвиняемыми проходят два фигуранта - Алексей Синькевич и Ростислав Светчиков. В январе 2017 года их задержали в связи с делом менеджера Косяка, который был убит спустя полтора месяца после убийства бизнесмена. За это преступление их приговорили к 23 и 24 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

На этот раз Синькевич обвиняется в убийстве, поджоге автомобиля, вымогательстве и незаконных действиях с оружием. Светчикову предъявлено обвинение в вымогательстве. Во время следствия было достоверно установлено, что в его умысел не входило убийство. В данном случае имел место эксцесс исполнителя, то есть Синькевич вышел за рамки договоренностей. Это было подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств.

Как сообщалось, утром 26 сентября 2016 года на окраине города Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины - предпринимателя Сергея Метельского. Было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК (убийство). Расследованием этого дела Следственный комитет занимался совместно с Министерством внутренних дел. Была создана группа из опытных следователей, отрабатывались различные версии. В 2018 году оба фигуранта написали явки с повинной по поводу убийства Метельского.-0-

Установлен подозреваемый в деле об убийстве бизнесмена под Березино Об этом сегодня журналистам заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Двоим подозреваемым предъявлены обвинения по делу об убийстве бизнесмена под Березино 26 сентября 2016 года на окраине Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины. Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст.139 УК (убийство).

Раскрыто резонансное убийство бизнесмена в Березинском районе Начальный этап расследования характеризовался определенными сложностями. Было установлено, что в день убийства, 26 сентября 2016 года, Метельский, как обычно, в 7 часов утра выехал из дома.